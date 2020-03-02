Политолог Соколовская: Украина катится в экономическую пропасть, и с нынешним правительством шансы падения возрастают

Вместо премьера Алексея Гончарука Офис президента должен найти человека, который справится с экономическими вызовами, заявила журналистка и политический эксперт Янина Соколовская.

В Офисе президента осознают три вызова, которые стоят перед главой государства Владимиром Зеленским в связи с неудовлетворительной деятельностью правительства Алексея Гончарука, пишет 2 марта журналистка и политический эксперт Янина Соколовская на своей странице в Facebook.

По ее мнению, нынешнее правительство бюджет выполнить не может, макроэкономические показатели идут вниз, а на горизонте "маячит пандемия и связанные с ней экономические потери", в том числе и перспектива мирового экономического кризиса. Поэтому необходимо найти кандидата в премьеры, который с этими вызовами справится, отмечает Соколовская.

"Украина катится в экономическую пропасть, и с нынешним правительством шансы падения возрастают, – считает журналистка. – В сухом остатке слишком мало людей, способных не то, что возглавить правительство, а хотя бы претендовать на премьерский пост. [Экс-вице-премьеру] Сергею Тигипко эта игра не по возрасту и не по стилю, он кризисные партии не играет. К тому же имиджевые потери для Зе в случае такого выбора будут огромными... Есть еще [глава МВД] Арсен Аваков, но при таком премьере президент-Зе – политический не жилец, он превратиться в "королеву", вроде как президент, только ничего не решает. То есть Аваков для Зе – не вариант".

По ее мнению, один из подходящих Зеленскому кандидатов – новый вице-премьер Денис Шмыгаль.

"Для Зе он – не худший вариант: с [бизнесменом Игорем] Коломойским не связан, от [бизнесмена Рината] Ахметова вполне независим, львовянин, негатива не набрал, пиариться не любит и подсиживать Зеленского не станет – в президенты не стремится. Это оптимальный вариант для Зеленского, чтобы провести, к примеру, децентрализацию и пойти на выборы уже с пониманием, что президенту есть на чем договариваться с местными элитами. На данный момент за децентрализацию взялся Денис Шмыгаль. И пока все у него идет по плану", – пишет Соколовская.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

На 16.00 4 марта по требованию президента назначено внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

По информации "Украинской правды", на внеочередном заседании парламента депутаты могут назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра по делам оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности, а также провести голосование за отставку премьер-министра.

Сам Гончарук считает, что говорить о кадровых перестановках в Кабмине рано.