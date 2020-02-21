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Первый замглавы ОП Трофимов: В ряду первоочередных задач перед Шмигалем – ликвидация ГАСИ

Государственная архитектурно-строительная инспекция – это коррупционная структура, которая подвергается реформированию только с помощью ликвидации, заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Он отметил, что ликвидацией ГАСИ будет заниматься новоназначенный вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмигаль.

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Сергей Трофимов: Какой будет полная реформа градостроительства, пока не скажу, но скоро вы все узнаете. В любом случае, ГАСИ в нынешнем виде там места нет
Сергей Трофимов: Какой будет полная реформа градостроительства, пока не скажу, но скоро вы все узнаете. В любом случае, ГАСИ в нынешнем виде там места нет
Фото: pravda.com.ua

Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована, заявил в интервью "Укринформу" заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Он отметил, что такую задачу ставят перед назначенным 4 февраля вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий Денисом Шмигалем.

"В ряду первоочередных задач – коренная реформа в градостроительной сфере и ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Мы все хотим видеть наши города и села комфортными. Что же касается ГАСИ, то это, по сути, коррупционная структура, которая подвергается реформированию только с помощью ликвидации. Другого пути нет, если все мы воплощаем в жизнь политику [президента Владимира] Зеленского по борьбе с коррупцией. Какой будет полная реформа градостроительства, пока не скажу, но скоро вы все узнаете. В любом случае, ГАСИ в нынешнем виде там места нет", – подчеркнул Трофимов.

С 29 декабря 2019 года исполняющей главы ГАСИ стала экс-сотрудница Минобразования Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства. 

В январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Госархстройинспекцию в нынешнем виде ликвидируют, "если нужно будет".

ГАСИ – это "клещ на здоровом теле строительного рынка" и общество увидит первые шаги по его реформированию в ближайшее время, отмечал в комментарии журналистам Шмигаль.

Теги: коррупция, реформы, строительство, Госархстройинспекция, Сергей Трофимов, ГАСИ, Денис Шмигаль
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