Результат обысков в ГАСИ: лицензию, за которую вымогали взятку, подписал экс-глава ведомства Строкач – СМИ

Лицензия, за которую передавали взятку, была подписана и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Александром Строкачем в последний день исполнения его полномочий на должности и.о. главы ГАСИ, пишет "Деловая столица".

Сомнительную лицензию на осуществление строительных работ, в содействии при получении которой подозревается директор юридической компании, подписал бывший и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Александр Строкач. Об этом сообщает "Деловая столица" со ссылкой на источники в Нацполиции и ГАСИ.

Лицензия, за которую передавали взятку, была подписана Строкачем 27 декабря 2019 года, в последний день исполнения его полномочий на должности и.о. главы ГАСИ, пишет издание.

"Директор юридической компании получила от гражданина 1900 долларов США взятки за лицензию на проведение строительных работ по классу последствий СС3. Эту сумму подозреваемая должна была передать должностным лицам Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины для принятия ими положительного решения", – говорится в сообщении Нацполиции по итогам обысков 22 января в помещении ГАСИ и в офисе одного частного предприятия.