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Гончарук заявил, что Госархстройинспекцию в нынешнем виде ликвидируют, "если нужно будет"

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, "схематозов" в Государственной архитектурно-строительной инспекции не будет.

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Гончарук: Нам нужны честные и профессиональные люди в строительной отрасли
Гончарук: Нам нужны честные и профессиональные люди в строительной отрасли
Фото: kmu.gov.ua

Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) в ее нынешнем виде могут ликвидировать. Об этом 17 января заявил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Схематозов", в частности, в Государственной архитектурно-строительной инспекции не будет. Это моя принципиальная позиция. Если нужно будет, то ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас. Украине нужна современная конкурентная строительная отрасль как один из драйверов экономики. 2020-й – год инициированной правительством программы "большого строительства", – написал глава правительства.

Он подчеркнул, что "каждая инвестированная в строительство гривна – это дополнительные 6 грн в смежные отрасли".

"Нам нужны честные и профессиональные люди в строительной отрасли. Еще раз подчеркиваю: все, кто работает не на интересы страны, лучше увольняйтесь сразу сами", – процитировали Гончарука на сайте Кабинета Министров.

24 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины назначил Елену Костенко первым заместителем главы Госархстройинспекции. 27 декабря она стала исполняющей обязанности главы ГАСИ. 11 января 2020 года Костенко рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства.

Теги: Украина, правительство, строительство, Госархстройинспекция, архитектура, ГАСИ, Алексей Гончарук
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