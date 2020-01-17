Гончарук не уходит в отставку, Яременко уволен с должности главы комитета Рады. Главное за день

Гончарук остается на своем посту

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с публикацией аудио с якобы его голосом. Он подал президенту заявление, написанное на имя главы парламента.

Президент Владимир Зеленский сказал, что даст Гончаруку и его правительству "шанс" при условии выполнения нескольких "вещей", среди которых – разработка концепции оплаты труда глав министерств, ведомств и госкомпаний, решение вопроса выплат премий топ-менеджменту "Нафтогазу України", разделение некоторых министерств и другое.

Тела погибших в Иране украинцев передадут на родину 19 января

19 января в Украину вернут тела украинцев, погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. В аэропорту Борисполь пройдет церемония почтения их памяти.

Яременко уволили с должности главы комитета

Нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко уволили с поста главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Новым председателем комитета стал депутат от этой же фракции Александр Мережко.

Бородянский представил законопроект о дезинформации

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации. Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров. В течение месяца законопроект будет обсуждаться, а затем его могут внести в парламент.

Рада приняла постановление по поводу дела Маркива

Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором говорится, что приговор итальянского суда в отношении нацгвардейца Виталия Маркива "наносит ущерб суверенным правам государства Украина". Рада обратится к президенту и парламенту Италии с просьбой обеспечить "прозрачность, объективность и беспристрастность" апелляционного производства по делу Маркива.