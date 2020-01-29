И.о. главы ГАСИ Костенко отстранила директоров трех департаментов

В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины начинаются перезагрузка и очищение, заявила и.о. председателя ведомства Елена Костенко.

Елена Костенко: Все начинается с маленьких шагов. Один такой я сегодня сделала Фото: Елена Костенко / Facebook

И.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Елена Костенко с 30 января отстраняет от исполнения служебных обязанностей директоров трех департаментов, сообщает сайт ведомства. Руководитель ГАСИ также поручила начать в их отношении дисциплинарные производства.

Согласно сообщению пресс-службы, от исполнения служебных обязанностей будут отстранены:

директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александр Строкач;

директор департамента разрешительных процедур Ярослав Старущенко;

главный инспектор строительного надзора отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур Семен Тимошенко;

главный инспектор строительного надзора отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур Николай Денисовец;

директор департамента нормативно-правового обеспечения Сергей Шевченко;

начальник отдела методологии ведения и администрирования единого реестра Михаил Цибульский.

"Дисциплинарной комиссии поручено принять необходимые меры по определению наличия степени вины, характера и тяжести дисциплинарных проступков, совершенных указанными государственными служащими", – сказано на сайте ГАСИ.

В сообщении подчеркивается, что основанием для отстранения стали: поручение премьер-министра Украины Алексея Гончарука, служебная записка главного специалиста по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГАСИ, аналитическая справка о результатах исполнительской дисциплины, докладная записка начальника отдела обращений граждан и доступа к публичной информации, а также "формальный подход к выполнению поручений руководства, многочисленные жалобы общественности и субъектов градостроительства".

В своем Facebook Костенко пояснила, что это начало движения к очищению ГАСИ.

"Я начала кадровую перезагрузку ГАСИ и сегодня отстранила руководителей трех департаментов: надзора и контроля – это Александр Строкач, разрешительного – это Ярослав Старущенко и юридического – Сергей Шевченко. Теперь дисциплинарная комиссия должна определить наличие, степень вины, характер и тяжесть дисциплинарных проступков этих должностных лиц. До этого я уже провела предварительный мониторинг состояния дел и увидела ряд проблем и недостатков, которые ведут к коррупции. А мои разговоры с экспертами, журналистами и общественными активистами добавляют мне оснований думать, что я на правильном пути. Начинаем движение к очищению. И изменениям. На очереди – структурная, содержательная перезагрузка ГАСИ. Но все начинается с маленьких шагов. Один такой я сегодня сделала", – написала руководитель Госархстройинспекции.

Кабинет Министров 24 декабря назначил 32-летнюю Елену Костенко на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 27 декабря она стала исполняющей обязанности главы ГАСИ.