"Клещ на здоровом теле строительного рынка". Вице-премьер Шмигаль анонсировал реформу ГАСИ

Общество увидит первые шаги по реформированию Государственной архитектурно-строительной инспекции в ближайшее время, сказал вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмигаль.

Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмигаль сказал "Интерфакс-Украина", что выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.

"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция – это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому, конечно, ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", – сказал он.

По словам вице-премьера, реформирование ГАСИ начнется в ближайшее время.

"Сложности заключаются в том, что за 10 лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим – прозрачную систему, как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги", – добавил он.

С 29 декабря 2019 года исполняющей главы ГАСИ стала экс-сотрудница Минобразования Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства.

В январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Госархстройинспекцию в нынешнем виде ликвидируют, "если нужно будет".