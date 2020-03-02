Политолог Молчанов: Базовый вариант для президента – вероятная замена премьера и самых зашкваренных министров

На Банковой рассматривают варианты, что делать с Кабмином в его нынешнем виде, чтобы от ошибок правительства не пострадал рейтинг президента, заявил заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Президент Украины Владимир Зеленский может инициировать отставку главы Кабмина Алексея Гончарука и еще ряда министров, чтобы их антирейтинг на повлиял на его позиции, заявил 2 марта в своем Fаcebook заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

"Разберем ситуацию в преддверии 4 марта и переформатирования правительства. Экономическая ситуация не ахти, от слова совсем: пункт номер раз, Госстат фиксирует снижение темпов роста экономики (в октябре – декабре 2019 года вырос лишь на 1,5%, тогда как в предыдущих кварталах: 4,1%, и 4,6%. Далее полный швах с промышленным производством (минус 1,8% по прошлому году). По январю ситуация еще хуже – не выполняется бюджет по поступлениям на 25% и тут на [предыдущего премьера Владимира] Гройсмана уже пинать не выходит. Вишенка на торте – рост гос. долга на 6 млрд. В общем, как говорится, пахнет жаренным", – написал Молчанов.

Он считает, что на Банковой рассматривают варианты, что делать с Кабмином в его нынешнем виде.

"Политические нюансы не отстают от экономических, не зря один декоммунизированный философ писал про экономический базис и политнастройку. Так вот, по вышеизложенным причинам Кабмину не доверяет 66% населения. Пока этот антирейтинг не перекинулся на [президента Владимира] Заленского, но в офисе президента уже нервно закурили. На полую перезагрузку правительства нет ни кадров, ни лавки запасных, не из Слуг же народа набирать?! Базовый вариант для президента на сегодняшний день выглядит так – частичная перезагрузка, вероятная замена премьера и самых зашкваренных министров", – утверждает политолог.

По его мнению, среди претендентов на отставку – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая и министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

"[Замена] тех, кто уже "отличился" по полной программе: Милованов – "дэбил" (тут все ясно), Зоряна Скалецкая, залегшая на карантин в Новых Санжарах, Оржель, который то прогнозирует рост цен на газ, то собирается закрывать все шахты. В общем, тех товарищей, что тянут рейтинг власти на дно ускоренным темпом, как батарея у ног утопленника. В таком случае могут назначить врио, почему так? Тот шорт-лист, что муссируют с неделю в прессе, на голову не налазит. [Глава МВД Арсен] Аваков – это явное усиление [бизнесмена Игоря] Коломойского, как и [исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко], а после многомиллионных премий фамилию Витренко лучше не упоминать вслух. [Экс-вице-премьер Сергей] Тигипко – кучмист старой закалки, который себе на уме, и в неподходящий момент как всегда исчезнет, [бизнесмен Валерий] Хорошковский давно оторван от украинских реалий", – заявил Молчанов.

Он считает, что в отсутствии кандидатур базовым сценарием может быть назначение одного из вице-премьеров временно исполняющим обязанности главы правительства.

"Сейчас все чаще говорят про свеженазначенного Дениса Шмыгаля. Он достаточно хороший баланс для команды Владимира Зеленского, где преобладают выходцы с юго-востока. Без критики воспринимается всеми политическими силами и не имеет явных врагов в политикуме. В данном случае отсутствие политического прошлого и политических амбиций играет ему в плюс, ведь снимает для Зеленского риски конкуренции. В таком развитии ситуации вариант будет в целом верным, ибо торги за кресло полноценного премьера могут затянуться. Неспроста ж его назначали несколько недель назад в правительство", – написал эксперт.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

На 16.00 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначено внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

По информации "Украинской правды", на внеочередном заседании парламента депутаты могут назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра по делам оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности, а также провести голосование за отставку премьер-министра.

Сам Гончарук считает, что говорить о кадровых перестановках в Кабмине рано.