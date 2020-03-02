Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Политолог Молчанов: Базовый вариант для президента – вероятная замена премьера и самых зашкваренных министров

На Банковой рассматривают варианты, что делать с Кабмином в его нынешнем виде, чтобы от ошибок правительства не пострадал рейтинг президента, заявил заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Кирилл Молчанов: Сейчас все чаще говорят про свеженазначенного Дениса Шмыгаля
Кирилл Молчанов: Сейчас все чаще говорят про свеженазначенного Дениса Шмыгаля
Фото: Denis Zharkih / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский может инициировать отставку главы Кабмина Алексея Гончарука и еще ряда министров, чтобы их антирейтинг на повлиял на его позиции, заявил 2 марта в своем Fаcebook заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

"Разберем ситуацию в преддверии 4 марта и переформатирования правительства. Экономическая ситуация не ахти, от слова совсем: пункт номер раз, Госстат фиксирует снижение темпов роста экономики (в октябре – декабре 2019 года вырос лишь на 1,5%, тогда как в предыдущих кварталах: 4,1%, и 4,6%. Далее полный швах с промышленным производством (минус 1,8% по прошлому году). По январю ситуация еще хуже – не выполняется бюджет по поступлениям на 25% и тут на [предыдущего премьера Владимира] Гройсмана уже пинать не выходит. Вишенка на торте – рост гос. долга на 6 млрд. В общем, как говорится, пахнет жаренным", – написал Молчанов.

Он считает, что на Банковой рассматривают варианты, что делать с Кабмином в его нынешнем виде.

"Политические нюансы не отстают от экономических, не зря один декоммунизированный философ писал про экономический базис и политнастройку. Так вот, по вышеизложенным причинам Кабмину не доверяет 66% населения. Пока этот антирейтинг не перекинулся на [президента Владимира] Заленского, но в офисе президента уже нервно закурили. На полую перезагрузку правительства нет ни кадров, ни лавки запасных, не из Слуг же народа набирать?! Базовый вариант для президента на сегодняшний день выглядит так – частичная перезагрузка, вероятная замена премьера и самых зашкваренных министров", – утверждает политолог.

По его мнению, среди претендентов на отставку – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая и министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

"[Замена] тех, кто уже "отличился" по полной программе: Милованов – "дэбил" (тут все ясно), Зоряна Скалецкая, залегшая на карантин в Новых Санжарах, Оржель, который то прогнозирует рост цен на газ, то собирается закрывать все шахты. В общем, тех товарищей, что тянут рейтинг власти на дно ускоренным темпом, как батарея у ног утопленника. В таком случае могут назначить врио, почему так? Тот шорт-лист, что муссируют с неделю в прессе, на голову не налазит. [Глава МВД Арсен] Аваков – это явное усиление [бизнесмена Игоря] Коломойского, как и [исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко], а после многомиллионных премий фамилию Витренко лучше не упоминать вслух. [Экс-вице-премьер Сергей] Тигипко – кучмист старой закалки, который себе на уме, и в неподходящий момент как всегда исчезнет, [бизнесмен Валерий] Хорошковский давно оторван от украинских реалий", – заявил Молчанов.

Он считает, что в отсутствии кандидатур базовым сценарием может быть назначение одного из вице-премьеров временно исполняющим обязанности главы правительства.

"Сейчас все чаще говорят про свеженазначенного Дениса Шмыгаля. Он достаточно хороший баланс для команды Владимира Зеленского, где преобладают выходцы с юго-востока. Без критики воспринимается всеми политическими силами и не имеет явных врагов в политикуме. В данном случае отсутствие политического прошлого и политических амбиций играет ему в плюс, ведь снимает для Зеленского риски конкуренции. В таком развитии ситуации вариант будет в целом верным, ибо торги за кресло полноценного премьера могут затянуться. Неспроста ж его назначали несколько недель назад в правительство", – написал эксперт.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811643039062774&id=100006513155033

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

На 16.00 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначено внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

По информации "Украинской правды", на внеочередном заседании парламента депутаты могут назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра по делам оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности, а также провести голосование за отставку премьер-министра.

Сам Гончарук считает, что говорить о кадровых перестановках в Кабмине рано.

Теги: правительство, Юрий Витренко, премьер-министр, Кирилл Молчанов, Тимофей Милованов, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль, Зоряна Скалецкая, Алексей Оржель, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Волонтеры требуют от СБУ запретить Апиной въезд в Украину
Волонтеры требуют от СБУ запретить Апиной въезд в Украину
  Jerry Heil призналась, что в 24 года остается девственницей
  Jerry Heil призналась, что в 24 года остается девственницей
Дочь Спилберга, заявившая о карьере порноактрисы, арестована по обвинению в домашнем насилии
Дочь Спилберга, заявившая о карьере порноактрисы, арестована по обвинению в домашнем насилии
  "Каверы". Вышел трейлер фильма с Дакотой Джонсон. Видео
  "Каверы". Вышел трейлер фильма с Дакотой Джонсон. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS