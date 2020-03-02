"Ряд рабочих вопросов". Гончарук прокомментировал встречу с Ермаком в ресторане

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что вечером 1 марта в одном из киевских ресторанов обменялся с главой Офиса президента Андреем Ермаком мнениями о происходящем.

Гончарук: Ничего особенного в этом разговоре не было Фото: kmu.gov.ua

2 марта во время брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что вечером 1 марта в одном из киевских ресторанов обсуждал с главой Офиса президента Андреем Ермаком рабочие моменты, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я каждый день встречаюсь с кем-то, с кем разговариваю, иногда, не поверите, с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсуждали ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать", – сказал он.

О встрече Гончарука и Ермака в ресторане сообщала "Украинская правда".

28 февраля издание "НВ" написало, что Гончарук решил написать заявление об отставке после встречи бизнесмена Игоря Коломойского, министра юстиции Дениса Малюськи и президента Украины Владимира Зеленского, на которой глава государства критиковал министра.

Издание ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента писало, что Зеленский поднял вопрос о решении Кабмина сменить глав трех энергокомпаний, включая "Центрэнерго", которыми управляло доверенное лицо Коломойского. Зеленский якобы сказал Гончаруку, что Коломойский недоволен кадровыми изменениями, и поинтересовался, почему премьер-министр решил это сделать. В ответ Гончарук сказал, что ему "непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим".

2 марта Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке, и сообщил, что по этому вопросу будут консультации с президентом и парламентом.

Зеленский назначил на 16.00 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

По информации "Украинской правды", на внеочередном заседании парламента депутаты могут назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра по вопросам оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности, а также провести голосование за отставку премьер-министра.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.