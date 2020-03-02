Гончарук заявил, что его правительство и НБУ работают над удешевлением ипотеки и кредитов для бизнеса

Ипотека в Украине будет значительно дешевле, а для бизнеса микрокредиты под 5–7–9% будут увеличены до 2 млн грн, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Алексей Гончарук: Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты Фото: kmu.gov.ua

На встрече в понедельник, 2 марта, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, представители Минфина и Минэкономики обсудили макроэкономическую стабилизацию и удешевления ипотечных и бизнес-кредитов, сообщает сайт Кабмина.

"Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека будет значительно дешевле, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5–7–9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", – подчеркнул Гончарук.

В августе 2019 года премьер заявил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12–13% годовых. Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова говорила о 14–15%. 24 февраля Гончарук отметил, что ипотечное кредитование в Украине для многих молодых семей недоступно, задача правительства – гривневая ипотека под 10%.

Правительство презентовало программу "Доступные кредиты 5–7–9%" 4 февраля. Кредит на срок до пяти лет под 5–7% могут получить компании или физлица-предприниматели с годовым оборотом до 25 млн грн, под 9% – с оборотом 25–50 млн грн. Максимальная сумма кредита била заявлена в размере 1,5 млн грн.