Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Гончарук заявил, что его правительство и НБУ работают над удешевлением ипотеки и кредитов для бизнеса

Ипотека в Украине будет значительно дешевле, а для бизнеса микрокредиты под 5–7–9% будут увеличены до 2 млн грн, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алексей Гончарук: Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты
Алексей Гончарук: Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты
Фото: kmu.gov.ua

На встрече в понедельник, 2 марта, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, представители Минфина и Минэкономики обсудили макроэкономическую стабилизацию и удешевления ипотечных и бизнес-кредитов, сообщает сайт Кабмина.

"Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека будет значительно дешевле, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5–7–9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", – подчеркнул Гончарук.

В августе 2019 года премьер заявил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12–13% годовых. Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова говорила о 14–15%24 февраля Гончарук отметил, что ипотечное кредитование в Украине для многих молодых семей недоступно, задача правительства – гривневая ипотека под 10%.

Правительство презентовало программу "Доступные кредиты 5–7–9%" 4 февраля. Кредит на срок до пяти лет под 5–7% могут получить компании или физлица-предприниматели с годовым оборотом до 25 млн грн, под 9% – с оборотом 25–50 млн грн. Максимальная сумма кредита била заявлена в размере 1,5 млн грн.

Теги: НБУ, правительство, Министерство финансов, ипотека, кредиты, Яков Смолий, Алексей Гончарук, Минэкономики, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Волонтеры требуют от СБУ запретить Апиной въезд в Украину
Волонтеры требуют от СБУ запретить Апиной въезд в Украину
  Jerry Heil призналась, что в 24 года остается девственницей
  Jerry Heil призналась, что в 24 года остается девственницей
Дочь Спилберга, заявившая о карьере порноактрисы, арестована по обвинению в домашнем насилии
Дочь Спилберга, заявившая о карьере порноактрисы, арестована по обвинению в домашнем насилии
  "Каверы". Вышел трейлер фильма с Дакотой Джонсон. Видео
  "Каверы". Вышел трейлер фильма с Дакотой Джонсон. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS