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Загороднюк: Ракетная программа Украины? Ее не существует и никогда не было

Критика оппонентов плана оборонных закупок относительно финансирования ракетной программы необоснованна, поскольку как таковой концепции развития этой отрасли в Украине не было. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

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В Минобороны отметили, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной отрасли увеличено на 300 млн грн
В Минобороны отметили, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной отрасли увеличено на 300 млн грн
Фото: mil.gov.ua

Заявления о недофинансировании ракетной программы в государственном оборонном заказе являются спекуляциями, сказал в интервью LB.ua, опубликованном 26 февраля, министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"К вопросу о ракетной программе: ее не существует. И никогда не было. Так вышло. Мы только разрабатываем концепцию развития нашей ракетной отрасли", – заявил министр.

Проекты ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха" Загороднюк назвал "исследовательскими конструкторскими разработками".

"Не было единого видения, куда мы как страна с точки зрения ракетостроительной отрасли идем. Большая концептуальная программа только в состоянии разработки и скоро будет готова. Тем не менее есть исследовательские конструкторские разработки того или иного вида вооружений. Например, "Ольха" или "Нептун". Естественно, останавливать их мы не собираемся. По "Нептуну" в этом году мы должны закрыть конструкторскую разработку и поставить его на вооружение, финансовый ресурс на это предусмотрен. Точно так же и с "Ольхой", – сказал глава военного ведомства.

В Минобороны отметили, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной отрасли в 2020-м увеличено на 300 млн грн.

18 февраля главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что в проекте украинского государственного оборонного заказа на 2020 год не предусмотрено достаточное финансирование ракетной программы. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг эту информацию.

Ракеты системы залпового огня "Ольха-М" – разработка конструкторов государственного предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.

Об успешном этапе испытаний ракеты "Нептун" пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля 2019 года. 27 мая ракетный комплекс успешно прошел огневые испытания.

27 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о государственном оборонном заказе на 2020–2022 годы.

Теги: ВСУ, ракеты, Нептун, Андрей Загороднюк, ракетный комплекс, ракетный комплекс Ольха, гособоронзаказ
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