В 2020 году Украина планирует закупить ракет и ракетных комплексов более чем на 2,4 млрд грн – Минобороны

Минобороны Украины планирует в 2020 году купить порядка 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним.

Затраты на ракетную программу в 2020 году вырастут по сравнению с 2019-м Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины планирует потратить на ракетную программу в 2020 году более 2,4 млрд грн. Об этом ведомство проинформировало 21 февраля.

"В 2020 году запланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха" и обеспечено их финансирование в полном объеме. После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд грн с учетом государственных гарантий", – сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в году нынешнем было увеличено на 300 млн грн.

18 февраля главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что в проекте украинского государственного оборонного заказа на 2020 год не предусмотрено достаточное финансирование ракетной программы. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг эту информацию.

Ракеты системы залпового огня "Ольха-М" – разработка конструкторов государственного предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.

Об успешном этапе испытаний ракеты "Нептун" пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля 2019 года. 27 мая ракетный комплекс успешно прошел огневые испытания.