В сирийской провинции Идлиб 27 февраля в результате атаки сил президента Сирии Башара Асада и его союзника России были убиты 33 турецких военных. Пользователи соцсетей не оставили без внимания это происшествие.

В четверг, 27 февраля, в сирийской провинции Идлиб в результате удара правительственных войск, поддерживаемых Россией, погибли 33 турецких военных, еще 36 получили ранения различной степени тяжести. Вечером того же дня президент Турции Реджеп Эрдоган созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны, которое продлилось около шести часов в закрытом режиме. Еще до окончания заседания стало известно, что турецкие войска в Идлибе нанесли ответный удар с помощью авиации и наземных сил.

Министерство обороны Турции считает ответственным за гибель своих военных именно Россию, поскольку, по утверждению ведомства, РФ знала о турецких позициях на северо-западе Сирии. Министерство обороны РФ опровергло обвинения Анкары, заявив, что российская авиация не наносила удары в этом районе.

Гибель турецких военнослужащих стала темой для обсуждения для пользователей соцсетей. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Ситуация по Сирии критическая. Гибель стольких турецких солдат не может пройти бесследно. Это значит, что Эрдогану надо как-то отвечать, и простыми рапортами о тысячах "нейтрализованных" сирийских солдат уже не обойдешься", – считает эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

"Турция считает, что режим в Сирии марионеточный и управляемый Россией и не является уже самостоятельным субъектом войны. Турция ведет себя в Сирии так же, как и Россия ведет себя в Сирии, но есть один нюанс. Сирия далеко от РФ и Путину там нечего делать, а Турция с ней граничит. На этой сирийской земле в Идлибе не живут граждане Турции, но 3,6 млн беженцев уже сбежали в Турцию за годы войны, и сейчас идет новая волна – люди опасаются террора асадовских, иранских и российских войск, которыми командуют российские генералы. Турки хотят упредить катастрофу и уберечь себя от проблем в будущем, если Россия вернет Асада на границу с Турцией", – отметил журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Если Эрдоган до сих пор мог хотеть "просто припугнуть" и, не начиная войну, получить желаемое, то теперь у него нет иного выхода, кроме как завтра объявить о начале "операции возмездия", – поделился мнением главный редактор интернет-издания "МК-Турция" Яшар Ниязбаев.

"Эрдоган демонстрирует всем, как на самом деле надо вести переговоры с Путиным и его приспешниками. И кажется, что скоро состоится еще более крепкий раунд подобных "соотношений". Только такой язык понимают оккупанты, но сейчас это турецкий язык, а не украинский", – написал бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов.

"Смотрю, эмоционально пишут про Сирию. А не надо сейчас писать, надо было раньше читать. Тогда бы не удивлялись. Путин никогда не прощает тех, кто хочет с ним дружить, да хоть о чем-то с ним договариваться, сотрудничать с ним хоть в чем-то как бы конкретном. Никогда. Еще раз: ни-ког-да. По слогам, по буквам учите, инфантилы и пацифисты, если не запоминаете сразу. Обещания русских весят не больше воздуха, выдохнутого при их произнесении. Жаль, что на доказательства этого "дваждыдва" снова уходят годы и убитые люди. Но так и будет, пока все не выучат детскую таблицу умножения зла от "дружбы" с Россией", – отметил журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Министр обороны Турции Акар заявил, что нападение на турецких военных в Идлибе было совершено, несмотря на то, что расположения войск ранее координировались с властями России. "После первой атаки мы сделали еще одно предупреждение, однако бомбардировка продолжилась. Обстрелы велись даже по каретам скорой помощи", – сообщил раввин, политолог Авраам Шмулевич.

"Турция&Россия. Турция за один день понесла слишком большие потери в Сирии от атаки россиян. Россияне нанесли удар по опорному пункту, который, согласно подписанному ими документу, был подконтролен Турции (вспоминаем кейс Золотого, где после разведения войск российско-террористические войска постоянно атакуют украинскую армию). Поэтому они будут действовать. Султан&Царь. Кто победит в Сирии, друзья?" – задался вопросом политолог Виктор Таран.

"Затеяли войнушку в Сирии, а Кузя сгорел. Нееее, ну какая ж войнушка теперь без Кузи? (Справка. 12 декабря 2019 года произошел пожар на последнем российском авианосце "Адмирал Кузнецов")" – иронизирует блогер Игорь Барышев.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных. "Гибель людей – это всегда огромное горе для всей страны. И в Украине, где шестой год гибнут наши защитники, как нигде понимают это. Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", – подчеркнул он.