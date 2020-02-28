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В минобороны РФ заявили, что не наносили удар по турецким силам в Сирии

27 февраля в результате удара по сирийской провинции Идлиб погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований".

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Минобороны РФ прокомментировало гибель турецких военных в Сирии
Минобороны РФ прокомментировало гибель турецких военных в Сирии
Фото: EPA

Министерство обороны РФ утверждает, что российская авиация не наносила удары по району в Сирии, где погибли турецкие военные.

Авиация воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун (провинция Идлиб) не применялась, говорится в заявлении ведомства, которое 28 февраля цитирует агентство ТАСС

В министерстве утверждают, что как только российская сторона получила информацию в пострадавших турецких военнослужащих, "сразу предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками" и поспособствовала безопасной эвакуации погибших и раненых на территорию Турции.

По данным минобороны РФ, 27 февраля группировка "Хайят Тахрир ан-Шам" (ранее называлась "Джебхат ан-Нусра") предприняла попытку провести наступление на позиции сирийских правительственных войск в зоне деэскалации. Турецкие военные, как утверждают в ведомстве, "находились в боевых порядках террористических формирований" и попали под обстрел сирийских войск.

Согласно переданным турецкой стороной координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе Бехуна "не было и не должно было находиться", подчеркнули в минобороны.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.  

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима". В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку.

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, и атаковала их позиции.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Теги: Россия, Турция, Сирия, Идлиб, минобороны РФ, война в Сирии
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