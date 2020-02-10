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Турция обвинила силы Асада в гибели пяти своих военнослужащих

Войска сирийского президента Башара Асада нанесли артиллерийский удар в зоне деэскалации в провинции Идлиб, заявили в Анкаре. В ходе ответного удара нейтрализованы более 100 противников, три танка и вертолет сирийской армии, утверждает военное ведомство Турции.

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Турецкая армия атаковала 115 целей в Сирии
Турецкая армия атаковала 115 целей в Сирии
Фото: msb.gov.tr

В результате артобстрела в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения. Об этом 10 февраля сообщило государственное агентство "Анадолу".

Ответственность за удар в Анкаре возложили на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.

Турецкие войска нанесли ответный удар, заявили в министерстве национальной обороны страны. Согласно пресс-релизу ведомства, в течение дня 10 февраля вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям армии Асада.

"По предварительным данным, нейтрализован 101 военный сил режима, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции, а также сбит один вертолет", – отметили в министерстве.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

В рамках соглашения о зонах деэскалации, подписанного в 2017 году, часть провинции Идлиб осталась под контролем оппозиции, которую частично поддерживает Анкара.

9 января 2020 года Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе с полуночи 12 января. Соглашение было достигнуто после ожесточенных боев между правительственными войсками, за которыми стоит Россия, и оппозицией, когда силам Асада удалось значительно продвинуться на юго-восток. Президент Турции Реджеп Эрдоган критиковал РФ за продолжающиеся бомбардировки в провинции Идлиб.

3 февраля Эрдоган сообщил, что в Сирии в результате обстрела погибли четверо турецких военных. Он предупредил об ответном ударе и призвал Россию "не ставить преград", подчеркнув, что Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе.

5 февраля Эрдоган заявил, что два наблюдательных пункта турецкой армии оказались в тылу сил Асада, и потребовал, чтобы до конца февраля силы Асада отступили.

Теги: Турция, Башар Асад, обстрелы, Идлиб, война в Сирии
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