Турция обвинила силы Асада в гибели пяти своих военнослужащих

Войска сирийского президента Башара Асада нанесли артиллерийский удар в зоне деэскалации в провинции Идлиб, заявили в Анкаре. В ходе ответного удара нейтрализованы более 100 противников, три танка и вертолет сирийской армии, утверждает военное ведомство Турции.

В результате артобстрела в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения. Об этом 10 февраля сообщило государственное агентство "Анадолу".

Ответственность за удар в Анкаре возложили на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.

Турецкие войска нанесли ответный удар, заявили в министерстве национальной обороны страны. Согласно пресс-релизу ведомства, в течение дня 10 февраля вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям армии Асада.

"По предварительным данным, нейтрализован 101 военный сил режима, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции, а также сбит один вертолет", – отметили в министерстве.