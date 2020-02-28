В Турции уточнили число погибших военных в результате атаки сирийских войск в Идлибе – 33 человека

Сегодня ночью стало известно, что в сирийской провинции Идлиб турецкие военные подверглись воздушной атаке сил президента Сирии Башара Асада. Изначально сообщалось о 29 погибших, сейчас эта цифра выросла до 33.

Число погибших в Идлибе при атаке сил армии Сирии на турецких военных возросло до 33. Об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, пишет агентство "Анадолу".

Ранения получили 36 военнослужащих, на данный момент угрозы жизни пострадавших нет, отметил Доган.

Об инциденте стало известно сегодня ночью. В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана заявили, что "на действия нелегитимного сирийского режима, обратившего оружие против турецких солдат, будет дан многократный ответ". Речь идет об ударах турецких воздушных и наземных средств поддержки.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Идлиб – последняя сирийская провинция, частично удерживаемая силами оппозиции.

5 февраля Эрдоган потребовал от президента Сирии Башара Асада до конца месяца отвести силы за наблюдательные пункты турецкой армии в зоне деэскалации. 19 февраля Эрдоган предупредил, что Турция готова на полномасштабную военную операцию в Идлибе, и выразил надежду, что Россия не станет "частью худшего сценария".