Турецкая военная операция в Идлибе начнется внезапно, посреди ночи – Эрдоган

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, он не верит, что Россия станет частью "худшего сценария" в районе сирийского Идлиба. Турция может провести там военную операцию против сил Дамаска.

В сирийской провинции Идлиб начнется военная операция Турции против сил президента Сирии Башара Асада. Об этом 19 февраля заявил представителям правящей Партии справедливости и развития президент страны Реджеп Эрдоган, сообщает NEWSru.co.il.

"Турция сделала все необходимые приготовления для реализации своего оперативного плана. Как и всегда в подобных случаях, мы говорим, что операция начнется внезапно, посреди ночи. Операция в Идлибе – вопрос времени", – сказал он.

По словам турецкого президента, это "последнее предупреждение сирийскому режиму".

"Не считаясь с ценой, мы сделаем все, чтобы превратить Идлиб в место, где жители смогут ощущать себя в безопасности", – подчеркнул Эрдоган.

Он также выразил мнение, что Россия не станет вмешиваться в события в Идлибе, когда туда зайдут войска Турции, отмечает государственное турецкое агентство "Анадолу".

"Я не верю в то, что Россия станет частью этого "худшего сценария", – объяснил Эрдоган.

Идлиб – последняя сирийская провинция, частично удерживаемая силами оппозиции.

5 февраля Эрдоган потребовал от режима Асада до конца месяца отвести силы за наблюдательные пункты турецкой армии в зоне деэскалации.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.