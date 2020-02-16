Эрдоган обвинил Россию в управлении войной в Ливии

В доказательство управления войной в Ливии со стороны РФ президент Турции Реджеп Эрдоган показал фотографию, на которой изображены глава минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, командующий "Ливийской национальной армией" генерал Халифа Хафтар, а также руководитель ЧВК "Вагнер".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия управляет конфликтом в Ливии "на самом высоком уровне". Об этом он рассказал 15 февраля журналистам, сопровождающим его в поездке в Пакистан, передает турецкий телеканал NTV.

По словам турецкого президента, Москва воздействует на ситуацию в Ливии через частную военную компанию "Вагнер".

В доказательство Эрдоган показал фотографию, на которой, по его словам, запечатлены глава минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, командующий "Ливийской национальной армией" генерал Халифа Хафтар, а также руководитель ЧВК "Вагнер". Эрдоган не назвал имени главы ЧВК, но отметил, что он состоит в ближайшем окружении президента России Владимира Путина. Считается, что военную кампанию возглавляет уроженец Украины Дмитрий Уткин.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля 2019 года силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.