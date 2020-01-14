Хафтар отказался подписывать перемирие с действующим правительством Ливии – СМИ

Лидер ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать российский проект соглашения о прекращении огня в Ливии, потому что, по его мнению, в нем проигнорировали требования возглавляемых им ополченцев.

Командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии с международно признанным правительством национального единства Фаиза Сараджа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Хафтар считает, что предложенный российской стороной проект документа проигнорировал ряд требований ливийской национальной армии.

Кроме того, в документе отстутствовал пункт о выводе из Ливии турецких военных, что также не устраивало лидера ополченцев.

В результате Хафтар покинул Москву и вернулся в Бенгази.

По данным телеканала, в Ливии уже возобновились столкновения, в частности в районе Салах-эд-Дин к югу от Триполи.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, по данным СМИ, военную поддержку Хафтару оказывает Россия. В ноябре газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи. 30 декабря президент Турции внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент одобрил эту инициативу, а 5 января Эрдоган сообщил о начале переброса войск.

8 января 2020 года Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня. Перемирие наступило в полночь 12 января.

13 января в Москве начались переговоры между РФ, Турцией и сторонами противостояния в Ливии.