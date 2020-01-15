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Командование Хафтара согласилось на перемирие с признанным правительством Ливии

Представитель ливийского генерала Халифы Хафтара заявил, что в случае нарушения перемирия со стороны законного правительства Ливии его силы готовы нанести ответный удар.

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Конфликт в Ливии начался в 2014 году
Конфликт в Ливии начался в 2014 году
Фото: ЕРА

Командование Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара дало согласие на перемирие с законным правительством Ливии. Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 12 декабря. Об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя Хафтара Ахмеда аль-Мисмари.

Аль-Мисмари отметил, что, хотя сторонники Хафтара согласились на перемирие, в случае его нарушения силы генерала готовы нанести удар.

Как пишет агентство, по случаю перемирия жители Триполи вышли ночью на улицы, чтобы отпраздновать прекращение огня.

8 января Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал в Twitter перемирие и назвал прекращение огня "первым шагом".

"Силы Хафтара приняли соглашение о прекращении огня: это первый шаг к достижению политического урегулирования. Впереди еще долгий путь, но направление верное", – написал он.

Как пишет The Libyan Address, командующий западным округом Ливийской национальной армия (ЛНА) Мабрук аль-Газави обвинил силы правительства национального единства в нарушении перемирия, но отметил, что силы Хафтара продолжат подчиняться приказу о прекращении огня до новых распоряжений.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, по данным СМИ, военную поддержку Хафтару оказывает Россия. В ноябре газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи. 30 декабря президент Турции внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент одобрил эту инициативу, а 5 января Эрдоган сообщил о начале переброса войск.

Теги: Ливия, правительство, перемирие, прекращение огня, Триполи, Джузеппе Конте, Халифа Хафтар, соглашение
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