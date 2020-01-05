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В Триполи в результате авиаудара по военному колледжу погибло 30 кадетов

Международно признанное правительство Ливии обвинило лидера ополченцев Халифу Хафтара в ракетном обстреле военного колледжа, в результате которого погибло 30 и ранено 33 кадета.

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Обстрелу подвергся военный колледж
Обстрелу подвергся военный колледж
Фото: M.Elsagezli الساقزلي / Twitter

30 человек погибли, 33 получили ранения в результате авиаудара по военному колледжу в столице Ливии Триполи. Об этом сообщает телеканал Arabi21.

Вечером 4 января колледж подвергся ракетному обстрелу со стороны сил, которые поддерживают лидера ливийских ополченцев Халифу Хафтара, отмечает телеканал.

Официальные власти страны сравнили этот инцидент с преступлениями ИГИЛ. Глава Верховного госсовета Халед аль-Мишри потребовал от президента разорвать отношения со странами, которые поддерживают Хафтара, в том числе с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Также аль-Машри призвал к формированию военного правительства.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибли не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, по данным СМИ, военную поддержку Хафтару оказывает Россия. В ноябре газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи. 30 декабря президент Турции внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент одобрил эту инициативу.

Теги: Ливия, раненые, авиаудар, погибшие, Триполи, Халифа Хафтар
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