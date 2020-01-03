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Трамп предостерег Эрдогана от военного вмешательства в дела Ливии

В ходе телефонного разговора о ситуации в Ливии президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили важность дипломатии в решении региональных проблем на Ближнем Востоке.

Эрдоган и Трамп обсудили Ливию
Эрдоган и Трамп обсудили Ливию
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 2 января высказал мнение, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии осложнит ситуацию в этой стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Трамп и Эрдоган в ходе разговора "подчеркнули важность дипломатии в решении региональных проблем", отмечает агентство.

Других деталей разговора между Трампом и Эрдоганом Белый дом не приводит.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует лидер ливийских ополченцев Халифа Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за последние шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

25 декабря Эрдоган заявил, что в Ливии воюют пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи.

30 декабря Эрдоган внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию.

Теги: США, Турция, Реджеп Эрдоган, Ливия, Дональд Трамп
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