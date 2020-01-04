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Поддерживающий Хафтара парламент Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Парламент Ливии, который заседает в Бенгази и поддерживает лидера ополченцев Халифу Хафтара, потребовал от ливийской прокуратуры обвинить в государственной измене главу национального правительства Файеза аль-Сарраджа, который попросил военной помощи у президента Турции Реджепа Эрдогана.

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Парламент провел заседание сегодня
Парламент провел заседание сегодня
Фото: مجلس النواب الليبي / Facebook

Сегодня парламент Ливии, который поддерживает лидера местных ополченцев Халифу Хафтара, проголосовал за прекращение отношений с Турцией и закрытие турецких посольств в стране. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Парламент передал в прокуратуру просьбу расследовать действия главы правительства национального согласия Файеза аль-Сарраджа и министра иностранных дел.

Также парламент отказался ратифицировать соглашение о военном сотрудничестве между правительством национального согласия и Турцией.

Глава комитета по обороне парламента Ливии потребовал, чтобы аль-Саррадж был обвинен в государственной измене. Парламент также обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание по ливийскому вопросу.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует лидер ливийских ополченцев Халифа Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший Международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за последние шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

25 декабря Эрдоган заявил, что в Ливии воюют пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи.

30 декабря Эрдоган внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию.

Теги: Турция, Ливия, Совет Безопасности ООН, Халифа Хафтар
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