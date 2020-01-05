Турция начала отправку военных в Ливию

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что главной задачей турецких военных в Ливии станет защита правительства страны.

5 января президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил CNN Turk о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.

По словам Эрдогана, главной задачей турецких военных станет защита легитимного правительства Ливии.

Турецкий президент не уточнял, находятся ли войска уже на территории Ливии.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи. 30 декабря президент Турции внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент одобрил эту инициативу.

Парламент Ливии, который заседает в Бенгази и поддерживает лидера ополченцев Халифу Хафтара, потребовал от ливийской прокуратуры обвинить в госизмене главу правительства Фаиза Сарраджа, а также проголосовал за прекращение отношений с Турцией. Также парламент отказался ратифицировать соглашение о военном сотрудничестве между правительством национального согласия и Турцией.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, по данным СМИ, военную поддержку Хафтару оказывает Россия. В ноябре газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.