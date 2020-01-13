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Российские наемники начали покидать Ливию

Представитель законного правительства Ливии Насир Аммар заявил, что на каждом фронте возле Триполи были замечены около 250 российских наемников, но после объявления перемирия большая их часть покинула Ливию.

Конфликт в Ливии начался в 2014 году
Конфликт в Ливии начался в 2014 году
Фото: ЕРА

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" начали покидать Ливию. Об этом 11 января Anadolu сообщил представитель законного правительства Ливии Насир Аммар.

По его словам, на каждом фронте возле столицы Триполи было замечено около 250 российских наемников. Однако, после оглашения перемирия между силами правительства национального согласия и Ливийской национальной армией генерала Халифа Хафтара большинство членов "Вагнера" покинули фронт и на вертолетах отправились на военную базу Куфра.

Перемирие наступило в полночь 12 января. Агенство "Анадолу" сообщало, что 8 января Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня.

Как пишет Reuters, президент России Владимир Путин 11 января заявил, что российские наемники в Ливии не представляют российское государства и не получают от РФ оплату.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, по данным СМИ, военную поддержку Хафтару оказывает Россия. В ноябре газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи. 30 декабря президент Турции внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент одобрил эту инициативу, а 5 января Эрдоган сообщил о начале переброса войск.

Теги: Россия, Владимир Путин, Ливия, правительство, военные, наемники, Reuters, Триполи, Халифа Хафтар
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