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Хафтар согласен соблюдать перемирие в Ливии – Маас

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар согласился принять участие в берлинском саммите по конфликту в Ливии, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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Маас провел встречу с Хафтаром
Маас провел встречу с Хафтаром
Фото: Heiko Maas / Twitter

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар 16 января согласился соблюдать перемирие с признанным правительством Ливии. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Twitter по итогам беседы с Хафтаром.

По его словам, командующий ЛНА согласился участвовать в ливийской конференции в Берлине и внести свой вклад в нее.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, по данным СМИ, военную поддержку Хафтару оказывает Россия. В ноябре газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи. 30 декабря президент Турции внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент одобрил эту инициативу, а 5 января Эрдоган сообщил о начале переброса войск.

8 января 2020 года Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня. Перемирие наступило в полночь 12 января.

13 января в Москве начались переговоры между РФ, Турцией и сторонами противостояния в Ливии.

14 января Хафтар отказался подписывать перемирие с правительством.

Теги: Германия, Ливия, Берлин, переговоры, перемирие, Хайко Маас, Халифа Хафтар
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