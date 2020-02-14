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В Ливии впервые погиб российский военный – СМИ

Снайпера из Оренбургской области Глеба Мостового похоронили на родине, сообщает "Русская служба Би-Би-Си". Журналистов не пустили на похороны, обстоятельства гибели военного засекречены.

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Конфликт в Ливии не затухает с 2014 года
Конфликт в Ливии не затухает с 2014 года
Фото: ЕРА

Первый российский военнослужащий погиб в Ливии, сообщила "Русская служба Би-Би-Си". 14 февраля 27-летнего снайпера Глеба Мостового похоронили на его родине в поселке Акбулак Оренбургской области.

Местное издание "Оренград" еще 6 февраля написало, что уроженец региона был убит в Ливии, где находился под чужим именем.

Районным властям ничего не известно об обстоятельствах гибели Мостового; вся информация засекречена, а родственников предупредили, что общение с прессой грозит разглашением государственной тайны.

Журналистов "Би-Би-Си" не пустили на траурный митинг в Акбулаке. Полицейские заставили их выехать из поселка.

Первый заместитель главы Акбулакского района Александр Осипович заявил, что Мостовой был не наемником, а кадровым офицером, и "государство посчитало, что человек там должен находиться".

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Халифа Хафтар.

Группировка Хафтара в апреле 2019 года предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Россия. В ноябре 2019 года газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря ПНЕ официально попросило у Турции военную помощь. 2 января 2020 года турецкий парламент одобрил эту инициативу, а 5 января Эрдоган сообщил о начале переброски войск.

8 января Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня. Перемирие наступило в полночь 12 января.

13 января в Москве начались переговоры между РФ, Турцией и сторонами противостояния в Ливии.

14 января Хафтар отказался подписывать перемирие с правительством. 16 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам беседы с Хафтаром заявил, что тот согласился соблюдать режим прекращения огня.

В миссии ООН по оказанию поддержки Ливии 25 января заявили, что стороны конфликта в Ливии нарушают договоренности о прекращении поставок оружия в страну, достигнутые на переговорах в Берлине 19 января.

Теги: Россия, Турция, Ливия, снайпер, похороны, военнослужащий, Халифа Хафтар
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