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Миссия ООН заявила о нарушении договоренностей о прекращении поставок оружия в Ливию

За последние 10 дней в Ливию прибыли самолеты с современным оружием, бронетехникой и бойцами, отметили в миссии ООН по оказанию поддержки Ливии. 19 января стороны конфликта договорились о прекращении таких поставок.

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О прекращении поставок оружия договорились 19 января в Берлине
О прекращении поставок оружия договорились 19 января в Берлине
Фото: unsmil.unmissions.org

Стороны конфликта в Ливии нарушают договоренности о прекращении поставок оружия в страну. Об этом 25 января заявили в миссии ООН по оказанию поддержки Ливии (UNSMIL).

"Миссия глубоко сожалеет о продолжающихся вопиющих нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию даже после того, как заинтересованные страны взяли на себя обязательства в этой связи во время международной конференции по Ливии в Берлине, состоявшейся 19 января", – сказано в сообщении.

По данным UNSMIL, "за последние 10 дней были замечены многочисленные грузовые и другие рейсы, совершавшие посадку в ливийских аэропортах в западной и восточной частях страны, которые обеспечивали стороны современным оружием, бронетехникой, консультантами и бойцами".

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия, по ее мнению, это может "ввергнуть страну в возобновившийся и усиленный раунд боевых действий".

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Халифа Хафтар.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные ПНЕ, вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНЕ поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Кроме того, по данным СМИ, военную поддержку Хафтару оказывает Россия. В ноябре 2019 года газета The New York Times сообщила, что РФ отправила в Ливию 200 наемников. В связи с этим власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в стране.

В декабре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии воюют 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из российской ЧВК "Вагнер". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, что в Ливии воюют наемники из различных стран, а Россия не может контролировать передвижение всех своих граждан.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи. 30 декабря президент Турции внес на рассмотрение парламента законопроект по размещению военных сил в Ливии. 2 января парламент одобрил эту инициативу, а 5 января Эрдоган сообщил о начале переброса войск.

8 января 2020 года Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня. Перемирие наступило в полночь 12 января.

13 января в Москве начались переговоры между РФ, Турцией и сторонами противостояния в Ливии.

14 января Хафтар отказался подписывать перемирие с правительством. 16 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам беседы с Хафтаром заявил, что тот согласился соблюдать перемирие с признанным правительством Ливии.

Теги: оружие, ООН, Ливия, самолет, аэропорт
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