Россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе – минобороны Турции

В момент авиаудара сирийской армии по позициям турецких военных в Идлибе там не было вооруженных группировок сирийской оппозиции, как об этом говорят в министерстве обороны РФ, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Российская сторона знала, где находятся турецкие позиции в сирийской провинции Идлиб, они были согласованы двумя странами. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

Нападение произошло, несмотря на то, что расположение войск было согласовано с российскими официальными лицами на местах, подчеркнул он.

Акар отметил, что в момент авиаудара по позициям турецких военных в Идлибе там не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

Он добавил, что удары по позициям турецких военных в Идлибе наносили и после предупреждения Анкары. Атаке подверглись даже машины скорой помощи.

27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима". В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля 2020 года, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные Асаду, и атаковала их позиции.

В связи с эскалацией ситуации в Сирии НАТО 28 февраля проведет экстренное заседание.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.