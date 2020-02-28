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В Турции усилили охрану российских ведомств после гибели турецких военных в Сирии

После гибели 33 турецких военных в результате атаки сирийской армии в провинции Идлиб группа людей вышла с протестами к Генеральному консульству РФ в Стамбуле. Активисты обвиняли Россию в гибели турецких солдат. Сегодня охрану всех ведомств РФ на территории Турции усилили спецназом.

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Активисты пришли к зданию дипмиссии в Стамбуле
Активисты пришли к зданию дипмиссии в Стамбуле
Фото: Генконсульство России в Стамбуле / Facebook

В Турции усилили безопасность российских учреждений после митинга под Генеральным консульством России в Стамбуле, который прошел накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского дипведомства в Турции Ирину Касимову.

По ее словам, безопасность обеспечивают силы полицейского спецназа.

После гибели 33 турецких военных в результате атаки сирийской армии в провинции Идлиб группа людей вышла с протестами к Генеральному консульству РФ в Стамбуле. Активисты обвиняли Россию в гибели турецких солдат.

"Весь мир знает, что за нападением стояли силы России и [сирийского] режима", – сказал один из протестующих, сообщает агентство "Анадолу".

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.  

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима". В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, и атаковала их позиции.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Теги: Россия, Турция, протесты, нападение, Стамбул, Идлиб, консульство
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