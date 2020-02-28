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Илия Куса
Илия Куса

Эксперт по международной политике Украинского института будущего.


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Гибель турецких солдат в Сирии не может пройти бесследно. Рапортами о тысячах "нейтрализованных" сирийских солдат Эрдоган уже не обойдется

Ситуация по Сирии критическая.

Гибель стольких турецких солдат не может пройти бесследно. Это значит, что Эрдогану надо как-то отвечать, и простыми рапортами о тысячах "нейтрализованных" сирийских солдат уже не обойдешься.

Обстановка крайне накаленная. С одной стороны, масштабная военная операция Турции против сирийской армии в Сирии, вероятно, на какое-то время получит кредит народного доверия и одобрямс с точки зрения "морального превосходства" позиции Турции по ситуации в Сирии, в которое все пока что верят.

С другой стороны, затягивание конфликта и рост жертв в геометрической прогрессии может быстро сменить триумфально-патриотический настрой чувством смятения и неопределенности в самой Турции.

Кроме того, сотни турецких солдат находятся в окружении на своих наблюдательных постах вокруг провинции Идлиб на территориях, ныне подконтрольных Асаду.

Их массовое убийство, конечно, было бы уже 80-м левелом hard-ball game со стороны Дамаска, но если его припрут к стенке и поставят вопрос о выживании политического режима, то тут все средства хороши.

Асаду терять нечего. Сирийские войска на своей земле. Они понимают, за что стоят и за что умирают. Они полны ненависти к туркам и готовы стоять до последнего. Генералитет настроен решительно (даже если переоценивает свои силы).

К тому же, позиция самой Турции по Идлибу слишком размыта и неоднозначна, как с международно-правовой, так и с политической точки зрения.

Во-первых, турецкие военные не имеют никакого права находиться в Идлибе и вообще в Сирии. Согласно международному законодательству, они являются оккупантами. Это осложняет вопрос втягивания в конфликт стран НАТО, нежелающих лезть в идлибское болото.

Во-вторых, что бы ни говорили турецкие власти, в рядах протурецких сил воюют также и откровенные экстремисты – бывшие члены "Исламского государства" (до сих пор использующие соответствующие нашивки), экстремисты из "Исламской партии Туркестана" и "Таухид валь-Джихад", террористы коалиции "Тахрир аш-Шам".

Благодаря этим силам турки и сумели контратаковать против сирийской армии в последние несколько дней, захватив Ан-Найраб, а затем и Серакиб. Поддержка такого джихадистского интернационала – это, мягко выражаясь, очень мутная история, которая не всем по нраву, и является угрозой для самой Турции, у которой с группировками непростые отношения. Ну, и сюда же сложности с вовлечением ЕС и НАТО.

У Эрдогана реально цугцванг, в который он загнал себя сам. Не реагирует – теряет лицо и популярность, а возможно, и политическую легитимность. Реагирует как обычно или слабо – то же самое плюс дает повод врагам и дальше его щемить. Реагирует – рискует развязать полноценную войну, которую не факт, что сможет выиграть, а последствия которой могут стать катастрофой для региона.

Россия находится в такой же сложной ситуации. Если Турция атакует, надо будет что-то делать. Ответят слабо и неубедительно – дадут Анкаре понять, что можно давить и дальше. Не отреагируют – потеряют союзника в Дамаске и, возможно, влияние в Сирии, а инициативу перехватят США и их союзники. Ответят – рискуют развалить свой альянс с Турцией и втянуться в войну, которой не хотят.

А замутили все это амбициозные политики со всех сторон, построившие воздушные замки, делая вид, что все ок и вопрос можно решить, просто заморозив его на время, не обращая внимания не то, что происходило на местном уровне.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Турция, Сирия, Идлиб, Илия Куса
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