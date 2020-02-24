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Илия Куса
Илия Куса

Эксперт по международной политике Украинского института будущего.


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Турция в проигрышной позиции по Сирии. Победа в парочке сражений не решит стратегические задачи, а полномасштабная война может слишком дорого стоить

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Как и предполагалось, в Сирии опять бой между турецкими и сирийскими войсками. На том же месте. Третий раз за две недели. Перетягивание каната между сторонами накануне саммита 5 марта и февральского дедлайна Эрдогана продолжилось с новой силой.

Протурецкие боевики при поддержке турецкой армии бросились на позиции сирийских войск (поддерживаемые российской авиацией) у поселка Ан-Найраб на востоке провинции Идлиб. По состоянию на 16.00 военная ситуация не изменилась. Сирийские войска удерживают свои позиции. Есть сообщения о не менее 13 турецких солдатах, убитых и раненых в ходе сражения.

Если это правда, то резко поднимает ставки противостояния и может вынудить Эрдогана посильнее вдавить кнопку давления. Или наоборот – отойти, пока не дошло до еще больших потерь.

Примечательно, что сражение завязалось на фоне стремительного продвижения сирийской армии в южных районах Идлиба – в горном регионе Джебель-аз-Завия, где они уже заняли шесть населенных пунктов и готовятся взять в окружение еще один турецкий наблюдательный аванпост.

Как и раньше, Турция находится перед дилеммой: что делать? Идти дальше и давить аж до военной победы (хоть и тактической) либо же отступить и пытаться отыграть ситуацию по-другому, параллельно выкручиваясь с сохранением лица? Подобная постановка вопроса уже свидетельствует о том, что Анкара, как по мне, стратегически находится в проигрышной позиции по Сирии. Даже взятие Ан-Найраба и символическая военная победа над сирийской армией в парочке сражений не решат стратегические задачи Эрдогана, а полномасштабная война может и вовсе слишком дорого стоить.

Сейчас самое время для каких-то face-saving measures со стороны РФ, Ирана или кого-нибудь еще, кто предложит безболезненный вариант взаимного отвода сил и временной заморозки ситуации через какие-то рамочные соглашения по типу Сочинских.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Сирия, Илия Куса
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