ООН: За два месяца северо-запад Сирии покинуло более полумиллиона людей

80% покинувших свои дома из-за боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии – это женщины и дети, сообщил пресс-секретарь управления ООН по гуманитарным вопросам Дэвид Свонсон.

С 1 декабря около 520 тысяч человек покинули свои дома в провинции Идлиб, сообщают в ООН Фото: ЕРА

За последние два месяца более полумиллиона людей были вынуждены бежать от боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом 5 февраля во время брифинга заявил пресс-секретарь управления ООН по гуманитарным вопросам Дэвид Свонсон, сообщает Deutsche Welle.

Он уточнил, что с 1 декабря около 520 тысяч человек покинули свои дома. По его словам, 80% беженцев – женщины и дети. Свонсон отметил, что их передвижение зимой усугубило и без того "ужасную гуманитарную ситуацию в регионе".

США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Заседание может состояться 6 февраля.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

В рамках соглашения о зонах деэскалации, подписанного в 2017 году, часть провинции Идлиб осталась под контролем оппозиции, которую частично поддерживает Анкара.

Сирийские правительственные войска при поддержке России недавно снова начали наступление на провинцию Идлиб. Силам президента страны Башара Асада удалось отвоевать несколько стратегически важных городов.

9 января 2020 года Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе с полуночи 12 января. Соглашение было достигнуто после ожесточенных боев между правительственными войсками, за которыми стоит Россия, и оппозицией, когда силам Асада удалось значительно продвинуться на юго-восток. Президент Турции Реджеп Эрдоган критиковал РФ за продолжающиеся бомбардировки в провинции Идлиб.

3 февраля Эрдоган сообщил, что в Сирии в результате обстрела погибли турецкие военные. Он заявил об ответном ударе и призвал Россию "не ставить преград". Эрдоган говорил, что Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе.

5 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган поставил ультиматум – до конца февраля силы режима Асада должны отступить за наблюдательные пункты турецкой армии в зоне деэскалации.