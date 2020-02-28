"Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом". Гутерриш призвал прекратить огонь в Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о рисках для гражданского населения на северо-западе Сирии, где наблюдается обострение конфликта. 27 февраля в результате удара по этому району погибло 33 турецких военных, Турция пообещала "многократный ответ".

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил 27 февраля, что "с глубокой обеспокоенностью" следит за эскалацией конфликта на северо-западе Сирии, где в результате авиаудара погибли турецкие военные.

Его заявление опубликовано на сайте ООН.

Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня и выразил "особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий".

"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", – сказал он.

По мнению Гутерриша, военного решения сирийского конфликта не существует, "единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН".

По оценкам ООН, с декабря 2019 года, когда сирийские войска начали наступление на северо-востоке, регион покинуло около 950 тыс. человек.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима". В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность у удару.

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, и атаковала их позиции.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.