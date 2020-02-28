Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом". Гутерриш призвал прекратить огонь в Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о рисках для гражданского населения на северо-западе Сирии, где наблюдается обострение конфликта. 27 февраля в результате удара по этому району погибло 33 турецких военных, Турция пообещала "многократный ответ".

Гутерриш: Единственным устойчивым решением конфликта в Сирии является политический процесс
Гутерриш: Единственным устойчивым решением конфликта в Сирии является политический процесс
Фото: EPA

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил 27 февраля, что "с глубокой обеспокоенностью" следит за эскалацией конфликта на северо-западе Сирии, где в результате авиаудара погибли турецкие военные. 

Его заявление опубликовано на сайте ООН. 

Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня и выразил "особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий". 

"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", – сказал он. 

По мнению Гутерриша, военного решения сирийского конфликта не существует, "единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН".

По оценкам ООН, с декабря 2019 года, когда сирийские войска начали наступление на северо-востоке, регион покинуло около 950 тыс. человек. 

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.  

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима". В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность у удару

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, и атаковала их позиции.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Теги: Турция, ООН, Сирия, война в Сирии, Антониу Гутерриш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Астафьева засветила голые ягодицы
Астафьева засветила голые ягодицы
"Только я из кадра, он уже в сиськах!" Полякова приревновала Dzidzio
"Только я из кадра, он уже в сиськах!" Полякова приревновала Dzidzio
Бабкин поплавал в бассейне вместе с восьмимесячным сыном
Бабкин поплавал в бассейне вместе с восьмимесячным сыном
Цибульская призналась, сколько весила до похудения
Цибульская призналась, сколько весила до похудения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS