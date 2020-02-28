"Риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом". Гутерриш призвал прекратить огонь в Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил 27 февраля, что "с глубокой обеспокоенностью" следит за эскалацией конфликта на северо-западе Сирии, где в результате авиаудара погибли турецкие военные.
Его заявление опубликовано на сайте ООН.
Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня и выразил "особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий".
"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", – сказал он.
По мнению Гутерриша, военного решения сирийского конфликта не существует, "единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН".
По оценкам ООН, с декабря 2019 года, когда сирийские войска начали наступление на северо-востоке, регион покинуло около 950 тыс. человек.
Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.
27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима". В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность у удару.
Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, и атаковала их позиции.
С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.