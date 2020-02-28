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Обострение в Сирии. НАТО по просьбе Турции соберется на экстренное заседание

После гибели 33 турецких военных в сирийской провинции Идлиб Турция, которая является членом НАТО с 1952 года, созвала экстренное заседание Альянса. Оно состоится сегодня в Брюсселе.

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НАТО в соответствии со ст. 4 Вашингтонского договора соберется на заседание
НАТО в соответствии со ст. 4 Вашингтонского договора соберется на заседание 
Фото: EPA

28 февраля Североатлантический совет по просьбе Турции проведет экстренное заседание из-за эскалации ситуации в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военные. 

"В соответствии со ст. 4 Вашингтонского договора, любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности", – сообщается на сайте НАТО.

Агентство "Анадолу" сообщило, что заседание на уровне постоянных представителей пройдет в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

В НАТО входит 29 стран. Турция вступила в блок в 1952 году.  

В последний раз Турция обращалась к НАТО с призывом применить ст. 4 Вашингтонского договора в 2015 году тоже из-за сирийского конфликта. Тогда в турецком город Суруч вблизи границы с Сирией произошел теракт, погибли 32 человека. В ответ на угрозы НАТО усилил воздушное патрулирование в регионе, увеличил военный контингент в Восточном Средиземноморье и усилил разведывательную и наблюдательную деятельность, отмечает "Анадолу".

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.  

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима". В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, и атаковала их позиции.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Теги: Турция, НАТО, Сирия, война в Сирии
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