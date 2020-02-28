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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после гибели турецких военных в Сирии

Пресс-служба Кремля проинформировала, что во время разговора президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в сирийской провинции Идлиб, где в результате авиаудара погибло 33 турецких военных. Пресс-служба Эрдогана о разговоре не сообщала.

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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и договорились провести встречу
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и договорились провести встречу
Фото: EPA

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, проинформировали в Кремле. 

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, подчеркнула пресс-служба. 

Президенты обсудили ситуацию в Сирии и выразили "серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертв, в том числе среди турецких военнослужащих".

"Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции. С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", – сказано в сообщении.

В администрации президента Турции рассказали агентству "Анадолу", что Путин и Эрдоган договорились провести встречу "в самое ближайшее время". 

На сайте президента Турции нет сообщений о состоявшемся разговоре глав государств. 

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии. 

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях. 

В министре обороны США заявили, что в Идлибе произошла "жестокая агрессия режима Асада, которую поддерживают Россия и Иран".

В связи с эскалацией ситуации в Сирии Турция, которая является членом НАТО с 1952 года, созвала экстренное заседание Альянса. Оно состоится 28 февраля в Брюсселе. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Сирия, война в Украине
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