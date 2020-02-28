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"Мы поддерживаем Турцию – нашего союзника по НАТО". В США прокомментировали гибель турецких военных в Сирии

После гибели 33 турецких военных в сирийской провинции Идлиб министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны США Марк Эспер провели телефонный разговор, а американские дипломаты заявили, что вместе с Анкарой работают над прекращением огня в Сирии.

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Посольство США в Турции выпустило заявление по поводу ситуации в Сирии
Посольство США в Турции выпустило заявление по поводу ситуации в Сирии
Фото: EPA

США выразили поддержку Турции после гибели турецких военных в сирийской провинции Идлиб.

"Мы поддерживаем Турцию – нашего союзника по НАТО, и вместе работаем над прекращением огня", – сказано в заявлении американского посольства, которое опубликовано в Twitter. 

Американские дипломаты высказали соболезнования семьям и друзьям погибших военнослужащих и пожелали скорейшего выздоровления раненым. 

27 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с министром обороны США Марком Эспером, сообщается на сайте турецкого министерства. Министры обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам в области обороны и безопасности, и прежде всего по урегулированию ситуации в Идлибе, уточнила пресс-служба.

После разговора Эспер написал в Twitter, что в Идлибе произошла "жестокая агрессия режима [президента Сирии Башара] Асада, которую поддерживают Россия и Иран".

"Мы изучаем способы совместной работы с Турцией и международным сообществом [по этому вопросу]", – заявил он.  

27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. 

Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима". В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях. 

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.  

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля 2020 года, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные Асаду, и атаковала их позиции.

В связи с эскалацией ситуации в Сирии Турция, которая является членом НАТО с 1952 года, созвала экстренное заседание Альянса. Оно состоится 28 февраля в Брюсселе.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Теги: США, Турция, НАТО, Сирия, война в Сирии, Хулуси Акар, Марк Эспер
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