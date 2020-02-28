Загороднюк об эскалации в Сирии: Действия РФ представляют угрозу для всего мира

Во время телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром министр украинского оборонного ведомства Андрей Загороднюк выразил соболезнования по поводу гибели турецких военных в сирийской провинции Идлиб.

Загороднюк: Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ Фото: mil.gov.ua

28 февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в Facebook, что провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

"Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике. Мы разделяем чувство скорби со всеми, кто потерял родных и близких во время тех трагических событий", – отметил министр.

Загороднюк подчеркнул, что Украина как никто понимает, что такое терять людей в войне с РФ, поскольку уже шестой год украинские военные гибнут от действий России на Донбассе.

"Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", – заявил Загороднюк.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили "неизбирательные удары сирийского режима и России". Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.