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"Союзники осудили неизбирательные удары сирийского режима и России". НАТО по просьбе Турции провел экстренное заседание

После заседания послов стран – членов НАТО, созванного из-за эскалации ситуации в сирийской провинции Идлиб и гибели 33 турецких военных, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать Турцию, в том числе путем усиления ее системы ПВО.

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Столтенберг: Турция наиболее пострадавший от ужасного конфликта в Сирии союзник НАТО
Столтенберг: Турция – наиболее пострадавший от ужасного конфликта в Сирии союзник НАТО
Фото: EPA

Послы стран-членов НАТО 28 февраля провели экстренное заседание в Брюсселе, посвященное обострению ситуации в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военные, сообщила пресс-служба Альянса. 

Заседание было созвано по просьбе члена НАТО Турции и в соответствии со ст. 4 Вашингтонского договора, в которой сказано, что "любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности". 

"Союзники выразили свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью турецких солдат возле Идлиба. Они также осудили неизбирательные воздушные удары сирийского режима и России, которая его поддерживает, в провинции Идлиб и призвали прекратить наступление, уважать международное право и поддерживать усилия ООН по мирному урегулированию", – сказано в заявлении. 

На пресс-конференции после заседания генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что сегодняшняя встреча является признаком солидарности с Турцией.

"Турция – наиболее пострадавший от ужасного конфликта в Сирии союзник НАТО, который подвергается большинству террористических атак и принял миллионы беженцев. НАТО продолжит поддерживать Турцию с помощью ряда мер, в том числе путем усиления ее системы противовоздушной обороны, что поможет Турции противостоять угрозе ракетных ударов из Сирии", – цитирует Столтенберга пресс-служба Альянса. 

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии. 

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу. 

Теги: Турция, НАТО, Сирия, Йенс Столтенберг, война в Сирии
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