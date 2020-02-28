Глава НАТО осудил авиаудары режима Асада в Идлибе

Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил воздушные удары режима президента Сирии Башара Асада вместе с РФ в провинции Идлиб.

Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил атаку сил армии Сирии в провинции Идлиб. Об этом заявил представитель Столтенберга по результатам разговора главы НАТО с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет AFP.

По словам официального представителя Столтенберга, в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава НАТО "осудил продолжающиеся неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России в провинции Идлиб".

27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения.

Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима". В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля 2020 года, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные Асаду, и атаковала их позиции.

В связи с эскалацией ситуации в Сирии Турция, которая является членом НАТО с 1952 года, созвала экстренное заседание Альянса. Оно состоится 28 февраля в Брюсселе.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.