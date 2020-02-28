Посол США в НАТО: Турция поймет, что из себя представляет Россия

Посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон считает, что если РФ атакует турецких солдат, то это должно перевесить все, что "происходит между Турцией и Россией".

Хатчисон: Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником Фото: ЕРА

Власти Турции вскоре поймут, что из себя представляет Россия и кто в действительности является надежным партнером Анкары. Такое мнение 28 февраля выразила посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон, комментируя гибель турецких солдат в Сирии, сообщает "Голос Америки".

Хатчисон отметила, что ей неизвестно об инциденте, однако, если "это произошло, то я просто надеюсь, что [президент Турции Реджеп Эрдоган] увидит, кто является... надежным партнером и кто не является".

Она добавила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

"Мы пытались всеми возможными способами объяснить нашему союзнику, что мы хотим остаться в альянсе, что посреди их страны не может располагаться российская система противоракетной обороны", – заявила Хатчисон.

Она выразила надежду, что "президент Эрдоган увидит, что мы являемся их прошлым и будущим союзником, и что они должны избавиться от С-400".

"Они увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что власти России делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией", – добавила посол.

Хатчисон не исключила вероятности применения в ситуации с атакой на турецких солдат в Сирии ст. 5 устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран – членов организации.

"Это новое событие. Это большое событие. И мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником... И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств... я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно", – отметила она.

27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля 2020 года, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные Асаду, и атаковала их позиции.

В связи с эскалацией ситуации в Сирии НАТО 28 февраля проведет экстренное заседание.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.