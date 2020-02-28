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ПОЛИТИКА

Турчинов заявил, что Украина должна поддержать Турцию с борьбе с российской агрессией

Украина и Турция должны остановить эскалацию российской военной агрессии, международный терроризм и преступления против человечности, восстановить безопасность и мир во всем мире, заявил бывший секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов: РФ пытается разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность
Турчинов: РФ пытается разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность
Фото: turchynov.com

После атаки на турецких военных в Сирии Украина должна выразить свою поддержку Турции как своему стратегическому партнеру и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике. Такое мнение высказал бывший секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Только совместными усилиями можно остановить эскалацию российской военной агрессии, международный терроризм и преступления против человечности, восстановить безопасность и мир во всем мире", – говорится в сообщении на сайте Турчинова.

Он напомнил, что вмешательство РФ в противостояние на Ближнем Востоке, со странами которого Россия не имеет общих границ, приводит к человеческим жертвам и волне беженцев в страны ЕС, а также создает дополнительную опасность для Европы в условиях эпидемии коронавируса.

"Причина этого – попытка военно-политического руководства РФ полностью разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность", – считает Турчинов.

Он подчеркнул, что открытую фазу военного противостояния президент РФ Владимира Путин начал с агрессии против Украины в феврале 2014 года

"Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, координацию и взаимодействие украинских военных с военными Турции и стран – членов НАТО в бассейне Черного моря, инициировать международные переговоры на высоком уровне по противодействию использования Крыма для распространения военной агрессии РФ в Черноморско-Средиземноморском бассейне, а также усиление международного давления по восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированной территории полуострова АР Крым", – отметил экс-секретарь СНБО.

27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима". В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии. 

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля 2020 года, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные Асаду, и атаковала их позиции.

В связи с эскалацией ситуации в Сирии НАТО 28 февраля проведет экстренное заседание. 

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Теги: Россия, Украина, Турция, Александр Турчинов
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