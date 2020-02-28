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"Бомбили всю ночь". Турция показала кадры ударов по сирийским военным. Видео

Турецкое государственное агентство "Анадолу" опубликовало в YouTube видеозапись ударов по сирийским войскам в ответ на убийство 33 турецких военных в провинции Идлиб. Агентство сообщило, что видео снял беспилотник, но не уточнило, где именно были нанесены удары. "Анадолу" отмечает, что "Турция бомбила цели сирийского режима всю ночь". На видео видно, что Турция в основном атаковала места скопления военной техники противника. Ранее в министерстве национальной обороны Турции заявили, что в ответ на обстрел турецких позиций Анкара нанесла около 200 ударов по позициям сил, подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду, в разных регионах страны. Вследствие обстрелов беспилотниками и из артиллерийского оружия, по данным турецкой стороны, погибло 329 сирийских военнослужащих, было уничтожено несколько десятков единиц боевой техники. Сирийская сторона не сообщала о гибели своих военных.

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В Турции заявили, что в результате ударов было уничтожено несколько десятков единиц боевой техники сирийской армии
В Турции заявили, что в результате ударов было уничтожено несколько десятков единиц боевой техники сирийской армии
Скриншот: Anadolija Balkan BHS / YouTube

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии. 

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. 

В министре обороны США заявили, что в Идлибе произошла "жестокая агрессия режима Асада, которую поддерживают Россия и Иран".

В связи с эскалацией ситуации в Сирии Турция, которая является членом НАТО с 1952 года, созвала экстренное заседание Альянса. Оно состоится 28 февраля в Брюсселе. 

видео

Видео: Anadolija Balkan BHS / YouTube
Теги: Турция, Сирия, Идлиб, война в Сирии
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