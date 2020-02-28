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Турция сократила отставание от Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА

Во вторую еврокубковую неделю после зимнего перерыва "Шахтер" сыграл вничью с "Бенфикой" со счетом 3:3.

"Шахтер" принес Украине 0,2 балла
"Шахтер" принес Украине 0,2 балла
Фото: EPA

Украинская ассоциация по результатам еврокубковой недели осталась на 10-м месте в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

"Шахтер" во втором матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с португальской "Бенфикой" со счетом 3:3 и прошел в следующий раунд турнира. Этот результат принес украинской ассоциации 0,2 очка в рейтинг коэффициентов УЕФА.

У Турции также остался один представитель страны в еврокубках – "Башакшехир", который в матче 1/16 финала Лиги Европы победил "Спортинг" (4:1) и заработал для ассоциации свое страны 0,4 балла.

Украинская ассоциация имеет в активе 34,100 балла, у Турции – 33,200. У Нидерландов, которые идут девятыми, – 35,750 балла.

10-е место, которое в данный момент занимает Украина, позволяет второй команде из чемпионата стартовать со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда из ассоциации, которая занимает девятое место, стартует с третьего, более позднего, этапа.

Теги: футбол, Украина, Турция, УЕФА, Шахтер Донецк, Бенфика
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