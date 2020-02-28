Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с немецким "Вольфсбургом".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Шахтер" в 1/16 финала прошел "Бенфику"
"Шахтер" в 1/16 финала прошел "Бенфику"
Фото: EPA

28 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в результате которой донецкий "Шахтер" узнал своего соперника, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Донецкий клуб в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с "Вольфсбургом".

Немецкий клуб в 1/16 финала турнира прошел "Мальме" с общим счетом 5:1.

"Шахтер" первый поединок проведет в Германии 12 марта, ответный матч пройдет в Харькове 19 марта. Жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Европы пройдет 20 марта.

Донецкий клуб – единственный представитель Украины в весенней части еврокубковой кампании 2019/20. "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы в двухматчевом противостоянии победил португальскую "Бенфику" с общим счетом 5:4

Теги: футбол, Украина, Лига Европы, Шахтер Донецк, жеребьевка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Интер" 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ
"Интер" 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ
Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол
Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол
Полякова станет первой женщиной-судьей в шоу "Рассмеши комика"
Полякова станет первой женщиной-судьей в шоу "Рассмеши комика"
  "Я люблю тільки тебе". Винник спел песню Пономарева. Видео
  "Я люблю тільки тебе". Винник спел песню Пономарева. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS