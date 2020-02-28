"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

28 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в результате которой донецкий "Шахтер" узнал своего соперника, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Донецкий клуб в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с "Вольфсбургом".
Немецкий клуб в 1/16 финала турнира прошел "Мальме" с общим счетом 5:1.
"Шахтер" первый поединок проведет в Германии 12 марта, ответный матч пройдет в Харькове 19 марта. Жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Европы пройдет 20 марта.
Донецкий клуб – единственный представитель Украины в весенней части еврокубковой кампании 2019/20. "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы в двухматчевом противостоянии победил португальскую "Бенфику" с общим счетом 5:4