Напряженность в Идлибе несет риск прямого вооруженного столкновения турецких и российских военных

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Инцидент с гибелью турецких военных в провинции Идлиб от авиаудара сирийских ВВС, действующих при поддержке российских ВКС, прежде всего характеризуется высокими потерями для Анкары. Хотя турецкие вооруженные силы уже достаточно давно действуют на сирийской территории для защиты своих национальных интересов и, конечно, несут потери, но таких масштабных разовых утрат уже не было давно.

В рамках ударов возмездия по силам президента Асада турки уже декларируют о ликвидации десятков видов различных вооружений и 309 убитых военных режима. Верифицировать эту информацию сложно, но для успокоения общественного мнения внутри Турции она очень важна. Основные удары нанесены по району города Саракиб, где сходятся стратегические автомагистрали М4 и М5. Именно борьба за контроль над этими дорогами имеет наибольшее значение для сил Асада, чтобы связать Алеппо с Дамаском. Будущее этих транспортных путей выступает одним из предметов торга на переговорах между Турцией и Россией.

Анкару, между тем, интересует возможность использовать воздушное пространство над Идлибом для проведения своих военных операций с целью защиты позиций турецкой армии и ориентированных на Турцию сил повстанцев. Также туркам важно иметь возможность адекватно защищать гражданское население в регионе, где уже скопилось до 3,5 млн беженцев-суннитов из различных провинций Сирии. И это помимо тех миллионов сирийских беженцев, которых Турция уже разместила на своей территории.

Дальнейшее ползучее наступление сил Асада в Идлибе может привести к наиболее крупной гуманитарной катастрофе за все девять лет сирийской бойни, в которой погибли более 380 тыс. человек. Только с декабря 2019 года, когда была начата новая фаза наступления сил Асада, свои жилища покинули 690 тыс. человек. В итоге страны ЕС стоят перед лицом крайне масштабной волны беженцев. Турки уже грозятся открыть ворота в Европу для сотен тысяч сирийских беженцев, что может иметь для европейцев реально куда большие проблемы, чем риски, которые несет распространение коронавируса.

Если говорить о последствиях текущей эскалации для России, то напряженность в Идлибе будет и дальше нести как риск возможного прямого вооруженного столкновения турецких и российских военных, так и различные асимметричные ответы со стороны Турции. К примеру, Анкара может с помощью своих союзников нанести удар по позициям россиян в Ливии, где воюют российские наемники. Либо Турция способна оказывать давление через фактор ограничения использования проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Но вероятность полномасштабных боевых действий в Идлибе является низкой, поскольку это не в интересах самой Турции, ведь боевые действия могут перекинуться уже и на ее территорию.

Самая большая проблема для российско-турецких отношений после инцидента в Идлибе – это углубление атмосферы взаимного недоверия и неприятия. Последствием чего может стать постепенное сворачивание совместных межгосударственных проектов в военной и энергетической сферах.

Источник: "ГОРДОН"