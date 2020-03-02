"Вы же не женщина, вы человек серьезный". Зеленский снова попал в список чиновников-сексистов

На встрече с работниками угольной отрасли президент Украины Владимир Зеленский осадил мужчину из зала, который пытался задать вопрос перед женщиной, которой глава государства дал слово. "Вы же не женщина, вы человек серьезный", – сказал он.

Проект "Гендер в деталях", занимающийся освещением гендерных проблем, повторно включил президента Украины Владимира Зеленского в список чиновников, допускавших сексистские высказывания. Об этом сообщается в Facebook проекта.

"Гендер в деталях" обратил внимание, что 25 февраля во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли между президентом Украины Владимиром Зеленским и собравшимися в зале произошел такой диалог:

Зеленский: Пусть женщина первой скажет. Это правильно…

(Мужчина в зале пытается первым задать вопрос.)

Зеленский: Да подождите! Вы не женщина, вы человек серьезный.

До этого Зеленский уже попадал в рубрику "Сексизм_патруль" за слова, сказанные во время посещения кампуса стартапов Station F в Париже 17 июня. Он среди прочего заявил: "Всегда было представление в мире, что Украина – это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине".