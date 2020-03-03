Офис президента написал для депутатов от "Слуги народа" инструкцию, как объяснять претензии к Кабмину и силовикам – СМИ

Некоторые депутаты от фракции "Слуга народа" получили документ от Офиса президента, в котором говорится, что правительству необходима "тройная перезагрузка": политическая, структурная и кадровая, сообщает НВ.

В ОПУ предлагают депутатам критиковать Кабмин за отсутствие коммуникаций с Верховной Радой Фото: Слуга Народу / Facebook

Накануне внеочередного заседания Верховной Рады некоторые депутаты от фракции "Слуга народа" получили документ с подсказками, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету Министров и руководителям силовых ведомств. Соответствующий документ оказался в распоряжении НВ.

В нем говорится, что правительству необходима "тройная перезагрузка": политическая, структурная и кадровая. Отмечается, что у правительства есть достижения, но "нельзя закрывать глаза на провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривны, низкие объемы бюджетных поступлений".

В ОПУ рекомендуют депутатам говорить, что объединение министерств не сработало, некоторые отрасли остались без присмотра, так как у министров не доходят руки до всех отраслей своего ведомства.

Также депутатам советуют критиковать Кабмин за отсутствие коммуникаций с Верховной Радой и фракцией "Слуга народа" и говорить, что некоторые министры и руководители ряда центральных органов исполнительной власти и служб не справились со своей работой. В частности, речь идет о таможенной службе.

Кроме того, депутатам предлагают говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

В документе говорится, что власть будет прощаться с теми, кто "не готов соответствовать критериям" президента Украины Владимира Зеленского, и предлагать обществу людей, которые "не воруют и не врут", а также имеют опыт и навыки государственного управления.

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента назначено на 16.00 4 марта. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук не исключил, что на заседание могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

"Украинская правда" сообщала, что в этот день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

СМИ также писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Премьер опроверг эту информацию.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.