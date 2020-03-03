Арахамия: Закон о люстрации выполнил свою функцию – старые элиты отстранены от власти

По мнению главы парламентской фракции “Слуги народа” Давида Арахамии, точку в вопросе о законе “Об очищении власти” должен поставить Конституционный Суд Украины.

Председатель фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что закон “Об очищении власти” уже выполнил свою функцию. Об этом он заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, опубликованном 3 марта.

Отвечая на вопрос, будет ли парламент реагировать на решение Европейского суда по правам человека, который признал, что действующий закон не отвечает европейским стандартам соблюдения прав человека, депутат сказал: “По люстрации действительно будет большая дискуссия в обществе. Конституционный суд должен поставить финальную точку в этом процессе. Если это неконституционно, значит утратит силу закон о люстрации. Но закон о люстрации поработал пять лет и свою основную функцию – отлучить от политического управления представителей старых элит – выполнил. Де-факто они отлучены. Есть ли вероятность возврата части старой элиты? Конечно, всегда есть, но эта вероятность уже значительно ниже, чем несколько лет назад”.

Он также высказал мнение, что “люстрировать по принципу занимаемой должности нельзя”.

“Очень несправедливо, когда человек всего один месяц проработал на управленческой должности, попал под люстрацию и на всю жизнь потерял возможность работать в государственных органах. И таких примеров много”, – добавил Арахамия.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников – 983 фамилии.

17 октября 2019 года ЕСПЧ по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича.

16 января Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.

Сейчас вопрос о соответствии Конституции закона о люстрации рассматривается в Конституционном Суде Украины. Если КС признает документ неконституционным, закон будет отменен. Когда будет вынесено решение по этому вопросу, неизвестно.