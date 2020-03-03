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Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


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Отмена закона о люстрации будет негативным сигналом обществу, что один из главных результатов Революции достоинства нивелирован

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Конституционный Суд сегодня будет рассматривать вопрос отмены закона о люстрации. И пока достаточно велики шансы, что закон отменят.

Логику действий служителей Фемиды понимаю. Ведь когда парламент в 2014-м принимал закон об очищении власти (о люстрации), многие международные и украинские эксперты уже тогда указывали на его несовершенство.

Вот лишь некоторые аргументы противников: слишком широкое применение, размытые формулировки, не имеет четких критериев, почему и в отношении кого он применяется.

Несмотря на критику, революционная целесообразность победила – закон приняли. И тогда это было правильное решение.

Однако революционная целесообразность – это не самый хороший советчик. Украина получила ряд исков в ЕСПЧ об отмене закона. Из-за несовершенства закона государство Украина суд проиграло. Теперь должны реагировать на решение ЕСПЧ, причем в не самое подходящее для этого время.

А время изменить ситуацию было. Целых четыре года. К сожалению, имея время доработать закон, прошлая каденция депутатов этого не сделала. Любые попытки блокировались "политической целесообразностью" и "истерией" отдельных депутатов. Теперь должны пожинать плоды инфантильности и недальновидности народных избранников прошлого созыва.

Если суд отменит закон, это будет одно существенное отрицательное последствие. И речь сейчас идет не о компенсации из государственного бюджета уволенным в течение 2014–2016 годов экс-чиновникам миллиардов гривен. Это будет колоссальный негативный сигнал обществу, что один из главных результатов Революции достоинства нивелирован.

Реванш, о котором давно все говорят, начнет марш по стране. И если мы откроем этот ящик Пандоры, последствия будут непредсказуемы.

Сейчас многое зависит от политической воли президента. В частности, он имеет возможность через своего представителя попросить Конституционный Суд отложить рассмотрение вопроса. Параллельно подать законопроект с поправками в парламент.

Такой шаг позволил бы снять накал, получить качественный закон и не допустить возвращения части коррумпированных чиновников времен Януковича к власти.

Но боюсь, на это у Зеленского нет ни времени, ни политической воли, ни понимания. Скорее, наоборот. Ну что же, ждем решения. Которое, несомненно, существенно повлияет на дальнейшее политическое развитие страны.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, ЕСПЧ, Конституционный Суд, люстрация, Виктор Таран
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